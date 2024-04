Bisherige Rechtsprechung umstritten Bundesverfassungsgericht urteilt zu Rechten leiblicher Väter

Das Bundesverfassungsgericht will am Dienstag um 10 Uhr über die Klage eines leiblichen Vaters entscheiden, auch rechtlich in der Rolle anerkannt zu werden. Das Karlsruher Urteil könnte auch Hinweise für eine geplante Gesetzesreform geben. Denn die bisherige Rechtsprechung zur Vaterschaftsanfechtung ist umstritten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will die Rechtsposition von leiblichen Vätern stärken, die als rechtliche Väter Verantwortung für ihr Kind übernehmen möchten. (Az. 1 BvR 2017/21)