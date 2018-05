Halde bei Herne: Frau vertreibt mit Stock nackten Mann

Fußgängerin vertreibt Exhibitionisten in Herne

Die Halde Pluto bei Herne. In dieser Gegend soll sich der Vorfall zugetragen haben. Foto: Arnoldius/Wikipedia/CC „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“/Arnoldius/Wikipedia

Herne Am Samstagmorgen hat eine Frau erfolgreich einen nackten Mann in die Flucht getrieben, der aus dem Gebüsch gesprungen war und sie überrascht hatte. Die Angegriffene griff zu einem Stock.

Sie war um kurz vor acht Uhr mit ihrem Hund auf dem Gelände der Halde Pluto in Herne-Wanne unterwegs gewesen. Plötzlich sprang laut Polizeibericht ein nackter Mann aus dem Gebüsch und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Anschließend rief die Frau die Polizei. Diese sucht nun nach dem Exhibitionisten und hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht: Der Mann soll westeuropäisch aussehen, etwa 50 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß, korpulent und ungepflegt sein. Er soll schulterlange zerzauste, dunkelblonde Haare haben. Hinweise bitte an die Bochumer Polizei unter 0234/909-4120 oder 0234/909-4441.

Ein Sprecher der Polizei sagte, man fordere ein so beherztes Verhalten wie das der Frau ausdrücklich nicht ein. Er rate dazu, die Situation genau einzuschätzen und mögliche Angreifer lieber nicht zu provozieren. „Aber in diesem Fall ist ja alles gut gegangen.“ Wichtig sei zunächst die eigene Sicherheit. In zweiter Linie erleichtere eine genaue Täterbeschreibung oder sogar ein Handyfoto der Polizei die Arbeit, wenn sie nach dem Täter suche.