Einrbuch in Mehrfamilienhaus Einbrecher beschädigen Tür einer Tierarztpraxis in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau · Einbrecher sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Alten Bahn in Bedburg-Hau eingestiegen. Dort beschädigten sie die Tür einer Tierarztpraxis. Was die Polizei bisher weiß.

01.03.2024 , 13:03 Uhr

Die Einbrecher stiegen in ein Einfamilienhaus in Bedburg-Hau ein (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Am Donnerstag (29. Februar 2024) kam es in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23.30 Uhr an der Straße Alte Bahn in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Eingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigten dort die Tür einer Tierarztpraxis. Ob der oder die Täter Wertgegenstände entwendeten, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, melden sich bei der Polizei Emmerich unter Tel. 02822 7830.

(RP)