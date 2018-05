Leichtes Erdbeben in Oberhausen und Bottrop

Oberhausen In Oberhausen und Bottrop hat die Erde gebebt. Bewohner benachrichtigten die Polizei. Ursache des Erdbebens könnten Arbeiten im Bergbau gewesen sein.

In Oberhausen hätten sich am Freitagabend mehrere Bewohner gemeldet und seien besorgt gewesen, weil die Erde gebebt habe, teilte die Polizei mit. Die Menschen hätten berichtet, dass die Gläser in den Schränken geklirrt und die Möbel gewackelt hätten. Vor Ort habe die Polizei in den betroffenen Stadtteilen Schmachtendorf und Sterkrade Nord aber keine Schäden festgestellt.