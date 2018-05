Ruhrgebiet: Alte Kanal-Schleusen werden zum Sicherheitsrisiko

Marl Jahrelange Einsparungen bei der Instandhaltung von Schleusen führen nun zu massiven Problemen im Ruhrgebiet. Vor allem brüchige Poller behindern die Abfertigung der Schiffe, auf deren Ladung die Industrie dringend angewiesen ist.

Die mangelnde Wartung der Kanal-Schleusen im Ruhrgebiet wird zum Sicherheits-Risiko und bedroht auch die Versorgung der Industrie. So seien die sogenannten Festmachpoller in sechs Schleusen am Wesel Datteln Kanal und in zwei Ruhrschleusen in Mülheim und Duisburg nicht mehr funktionsfähig, berichtete Oliver Jaswetz vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg. Der WDR hatte zuvor über das Thema berichtet.