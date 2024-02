Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau pfeift auf den Notizzettel von David Odonkor

Der Gastgeber hat in der Winterpause einen Trainerwechsel vorgenommen. In David Odonkor steht nun ein 16-maliger deutscher Nationalspieler an der Seitenlinie der DJK BW Mintard. Er war auch beim Sieg der SGE gegen Kray zugegen und weiß nun um die Stärken und Schwächen der Voß-Truppe. „Wir kennen aber auch den Gegner. Wir wissen, dass wir auf zwei physisch starke Stürmer treffen werden, die wir aber beim 1:1 in der Hinrunde ganz gut im Griff hatten. Wir streben einen Sieg an“, so Voß.