Löscharbeiten dauern an : Lagerhalle in Frechen steht in Vollbrand

Frechen In einer knapp 15.000 Quadratmeter großen Lagerhalle in Frechen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Halle steht komplett in Flammen.

Es war circa 2.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag, als die Frechener Feuerwehr wegen des Brandes alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand die 15.000 Quadratmeter große Halle in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte bislang ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude, in denen zahlreiche Neuwagen stehen sollen, verhindern. Das betroffene Gebäude sei jedoch komplett zerstört. Am Morgen war die Feuerwehr immer noch dabei, bis in die Mitte des Komplexes vorzudringen, um das Feuer zu löschen. Laut eines Feuerwehrsprechers dauern die Löscharbeiten noch den ganzen Tag an.

Ein Feuerwehrmann musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Mittlerweile konnte er es wieder verlassen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. In der Halle sind laut Feuerwehr mehrere Firmen ansässig. Unter anderem auch ein Glas- und ein Elektrobetrieb.

(dtm)