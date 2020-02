Zwei Wochen Campus-Verbot : Uni Bielefeld will Wartezeit nach China-Reisen

Lünen/Bielefeld Die Universität in Bielefeld verschärft ihre Maßnahmen wegen des Coronavirus: Reisende sollen in den ersten zwei Wochen nach ihrer Rückkehr aus China den Campus der Uni nicht betreten.

Für Beschäftigte der Universität sei dies eine verbindliche Dienstanweisung in Form einer Freistellung mit vollen Bezügen, teilte die Uni auf ihrer Homepage mit. Lehrende werden gebeten, sich betroffenen Studenten gegenüber kulant zu verhalten. Damit diese keine Nachteile haben, etwa bei eigentlich zu absolvierenden Prüfungen, will die Uni Lösungen finden.

Entwarnung gibt es hingegen in Lünen: Der Verdacht, dass sich ein im Klinikum Lünen untergebrachter Mann aus Kamen mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, hat sich laut Klinik nicht bestätigt. Das teilte eine Sprecherin des Kreises Unna am Samstag mit.

Der Mann aus Kamen hatte sich nach Angaben der Kreisverwaltung mehrere Wochen lang beruflich in der Gegend von Wuhan aufgehalten und war am 10. Januar nach Deutschland zurückgekehrt. Der Patient - Jahrgang 1963 - war am Donnerstag auf die Isolierstation des Klinikums in Lünen gebracht worden.