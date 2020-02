Unfall in Velbert : Betrunkener Fahrer kracht in sieben Autos - 100.000 Euro Schaden

Betrunkener Fahrer kracht in sieben Autos - 100.000 Euro Schaden

Unfall in Velbert

Beschädigte Autos in Velbert. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Velbert Ein alkoholisierter Mann hat in Velbert insgesamt acht Autos zum Teil stark beschädigt. Wer von zwei betrunkenen Männern am Steuer saß, ist jedoch noch unklar.

Zwei stark alkoholisierte Männer haben in der Nacht zu Samstag einen Unfall in Velbert verursacht, wie die Kreispolizei Mettmann mitteilte. Dabei wurden acht Autos teilweise sehr stark beschädigt.

Die beiden Männer (27 und 28 Jahre alt) waren im Auto auf der Straße Am Kostenberg unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren und in die sieben geparkten Fahrzeuge krachten. Wer der beiden Männer am Steuer saß, ist bislang unklar.