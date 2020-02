Millionenschaden entstanden : Rosenmontagswagen bei Großbrand in Euskirchen zerstört

Euskirchen Meterhohe Flammen brachen aus einer Lagerhalle in Euskirchen in der Nacht zum Sonntag aus. 200 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Zerstört wurden Caravans und Boote, aber auch der Rosenmontagswagen der Prinzengarde.

Ein Großbrand hat in der Nacht zu Sonntag in Euskirchen eine Lagerhalle zerstört und laut Feuerwehr zu einem Millionenschaden geführt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Gebäudekomplex von rund 2500 Quadratmetern, der zu einer ehemaligen Spedition gehörte, brannte vollständig nieder.

Das Feuer war kurz vor Mitternacht gemeldet worden. Die Helfer verhinderten ein Übergreifen auf Nachbargebäude. Allerdings war die Rauchentwicklung so stark, dass rund 70 Anwohner ihre Häuser in der Nähe zeitweise verlassen mussten. Sie kamen in einem Seniorenheim unter, konnten am Morgen aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.