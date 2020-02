Schüler zwischen 17 und 20 Jahre alt : Bus mit 43 Schülern aus Dortmund fährt in zwei Pkw

Bus mit 43 Schülern aus Dortmund fährt in zwei Pkw

Duisburg Samstagmittag steuerte der Fahrer eines Reisebusses sein Fahrzeug auf der A45 in die Baustelle auf der Lennetalbrücke - kurz zuvor rammte er noch zwei Fahrzeuge. An Bord waren 43 Schüler aus Dortmund.

Großes Glück hatten 43 Schülerinnen und Schüler aus Dortmund am Samstag als Passagiere eines Reisebusses bei einem Unfall auf der A45 bei Hagen.

Der 67-jährige Fahrer steuerte den Bus gegen 14.08 Uhr nach ersten Erkenntnissen in Richtung Dortmund ohne zu bremsen in die Baustelle auf der Lennetalbrücke. Der Bus fuhr zuerst gegen den Mini einer 24-jährigen Frau aus Iserlohn und dann in den VW Caddy einer Fahrerin (34) aus Elkenroth bei Siegen.