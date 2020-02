Mehrere Sichtungen : Die ersten Störche am Niederrhein sind eingeflogen

Isselburg Roter Schnabel und lange, rote Beine: Störche sind auffällige Tiere, und sie gelten als Glücksbringer. Die ersten Rückkehrer am Niederrhein sind schon da.

Die ersten Störche sind an den Niederrhein zurückgekehrt. Vor etwa zwölf Tagen seien die ersten eingetroffen, berichtete Hans Glader von der Stiftung Störche NRW in Isselburg. Die großen Vögel seien in der Region schon an mehreren Orten gesehen worden. Die weiß-schwarz gefiederten Frühlingsboten überwinterten auf der iberischen Halbinsel und kamen mit den milden Temperaturen wieder. Störche, die bis nach Afrika geflogen sind, werden später zurück erwartet.