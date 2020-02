Bis zu 17 Grad am Rhein : Der Sonntag wird nass, windig und viel zu warm

Bis zu 17 Grad am Rhein

Düsseldorf Die Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island gelangen am Sonntag bis nach Deutschland. In Sachen Sturm kommt NRW wohl eher glimpflich davon. Das Wetter wird aber regnerisch und für die Jahreszeit zu warm.

Die Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island gelangen am Sonntag bis nach Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Sonntagmorgen mitteilte, ist im Westen und Norden mit Sturmböen zu rechnen, auf den Bergen und an der Nordsee sogar mit orkanartigem Sturm.