Emscher: Großprojekt macht Abwasserfluss bald sauberer

Bottrop Ein Generationenprojekt auf der Zielgeraden: In wenigen Wochen fließt das erste Abwasser durch einen neuen Kanal unter der Emscher. Der lange geschundene Fäkel-Fluss fürs Revier wird damit immer sauberer.

Die als Abwasserfluss genutzte Emscher wird immer sauberer. Der Grund: Vom 24. September an wird ein neuer unterirdischer Abwasserkanal zwischen Dortmund und Bottrop schrittweise in Betrieb genommen.

Bis Mitte 2019 sollen 80 bis 90 Prozent des bislang noch in den offenen Fluss geleiteten Abwässer unterirdisch durch den Kanal fließen, wie der Wasserwirtschaftsverband Emschergenossenschaft am Donnerstag in Bottrop mitteilte. In Betrieb genommen werden dann auch zwei neue Abwasser-Pumpwerke in Bottrop und Gelsenkirchen.