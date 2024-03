Weltwassertag am 22. März Konflikte um Wasser vermeiden, um Frieden zu erhalten

„Water for Peace – Wasser für Frieden“ lautet das Motto des diesjährigen Weltwassertages am 22. März. Frieden wird im Idealfall gesichert, indem Konflikte – zum Beispiel um die Versorgung mit sauberem Wasser – bereits im Ansatz vermieden werden. Aus diesem Grund engagieren sich Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) laut einer Pressemitteilung bereits seit vielen Jahren im Rahmen von Entwicklungsprojekten auf dem afrikanischen Kontinent. In Sambia kooperieren EGLV etwa mit Lukanga Water – das Unternehmen ist in der Zentralprovinz mit ihrer Hauptstadt Kabwe für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung zuständig.