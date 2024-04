Einsatz in Castrop-Rauxel Mann stürzt in Emscher — Suchaktion bislang vergeblich

Daraufhin leiteten Polizei und Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Diese waren in der Nacht gegen 23 Uhr unterbrochen und am Morgen fortgesetzt worden. Zum Einsatz kamen unter anderem Drohnen mit Wärmebildkameras. Am Mittwochvormittag hatte ein Hubschrauber erneut den Fluss und die Uferbereiche überflogen, aber niemanden gefunden. Gesucht wurde laut Feuerwehr auch weit flussabwärts in Recklinghausen und Herne. Die Maßnahmen dauerten an, so die Polizei.