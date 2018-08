Dortmund: Polizei gibt Tipps zum Schutz vor sexuellen Übergriffen

Nach Vorfällen in Dortmund

Dortmund In Dortmund häufen sich in den vergangenen Tagen sexuelle Übergriffe auf Frauen. Daher hat die Polizei nun Hinweise veröffentlicht, wie Frauen sich schützen können.

Mindestens drei Frauen sind innerhalb von nur sechs Tagen in Parks oder Waldgebieten von einem bislang unbekannten Mann überfallen und zu sexuellen Handlungen genötigt worden. Die Dortmunder Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Mehrfachtäter handelt und er erneut zuschlagen könnte. Daher haben die Beamten nun Präventionshinweise veröffentlicht, die Frauen helfen sollen, sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen.

Im Fall der sexuellen Übergriffe in Dortmund habe die Polizei verstärkt Beamte im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Auch eine Fahrrad- und Reiterstaffel sind im Einsatz. Der gesuchte Täter ist etwa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat kurze dunkle Haare und ist von schmaler Statur. Bekleidet war er bei einer Tat mit einer grauen Jogginghose und einem weißen T-Shirt.

"Ich kann gut verstehen, wenn diese abscheulichen Taten zur Verunsicherung in der Bevölkerung führen", sagt Polizeipräsident Gregor Lange. Eine Bitte des Polizeipräsidenten an die Bürgerinnen und Bürger lautet: "Scheuen Sie nicht davor zurück, uns nicht nur im Notfall zu kontaktieren, sondern sprechen Sie uns auch an, wenn Sie besorgt sind und Hilfe benötigen."