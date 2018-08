Wetter: Starkregen und Gewitter in Teilen von NRW erwartet

Starkregen und Gewitter in Teilen von NRW erwartet

Dunkle Wolken sind über einem Feld zu sehen (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank May

Offenbach In Teilen von NRW wird es an diesem Donnerstag ungemütlich: Laut Deutschem Wetterdienst kann es von der Eifel bis zum Weserbergland vereinzelt starke Gewitter geben.

Es müsse örtlich auch mit Starkregen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es seien um die 20 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Dazu treten der Prognose zufolge einige Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern auf. Dabei bleibt es sehr warm: Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis zu 31 Grad. In einigen Regionen des Landes ist die Waldbrandgefahr hoch.