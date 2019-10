Raubversuch in Dortmund : Zwölfjähriger bedroht spielende Kinder mit Messer

Raubversuch in Dortmund

Dortmund Ein Zwölfjähriger hat in Dortmund ein sechsjähriges Mädchen und weitere spielende Kinder mit einem Messer bedroht. Er wollte die Handys der Kinder. Der Junge war der Polizei bereits bekannt.

Der Junge forderte bei dem Zwischenfall am Sonntag zunächst die Sechsjährige auf, ihr Handy herauszugeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem stach er demnach mit dem Messer in Richtung eines neunjährigen Jungen, der aber ausweichen konnte.