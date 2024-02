In Rheinland-Pfalz 15-Jähriger bedroht Schüler und Lehrerin mit Messer

Hintergrund der Tat soll bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Streit zwischen Schülern gewesen sein, in den der 15-Jährige involviert war. Es werde weiter ermittelt, teilte die Polizei mit. Am Freitag soll es in der Schule Gesprächsangebote des schulpsychologischen Dienstes geben.