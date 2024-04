Nahe des Bodensees Mann bedroht Passanten mit Messer – Polizei schießt

Die Polizei hat im baden-württembergischen Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee am Donnerstag einen Messerangreifer auf offener Straße angeschossen. Am Vormittag sei in mehreren Notrufe mitgeteilt worden, dass der Mann mehrere Passanten mit einem Messer bedrohe und in deren Richtung Stichbewegungen ausführe, teilten das Landeskriminalamt in Stuttgart, die Polizei in Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Konstanz mit. Eine erste Streife sei auf den Mann getroffen, der ein Messer in der Hand gehalten und die Beamten bedroht habe.