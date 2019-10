Prozess gegen Bande in Essen : Erstes Geständnis nach Millionen-Coup mit falschem Geldtransporter

Essen Vor zwei Jahren soll eine Bande mit einem täuschend echt nachgemachten Geldtransporter 1,8 Millionen Euro erbeutet haben. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht.

Die Täter waren als Geldboten verkleidet, ihr Fahrzeug war die perfekte Nachbildung eines Geldtransporters: Zwei Jahre nach einem spektakulären Millionen-Coup hat in Essen der Prozess um einen trickreichen Raubzug in Gronau begonnen. Dabei wurden in einem Supermarkt 1,8 Millionen Euro erbeutet. Zum Prozessauftakt hat einer der Angeklagten bereits ein kurzes Geständnis abgelegt. Der 45-Jährige war zur Tatzeit Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und soll seine Komplizen mit Insiderwissen versorgt haben. „Die Vorwürfe treffen zu“, sagte sein Verteidiger Hans Reinhardt.

„Das war schon fast hollywoodreif“, so Reinhardt am Rande des Prozesses. „Fast so wie im Film 'Die Gentlemen bitten zur Kasse' über den Postzugraub in England.“ Ziel sei es gewesen, mit „Cleverness hohe Beute“ zu machen. „Alles war minuziös geplant und durchdacht.“