Bedrohung im Bus auf der A1 Nach Tabak gefragt – Mann bedroht Bus-Fahrgäste vermutlich mit Messer

Ein vermutlich mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Montag (18. März 2024) in einem Bus des Schienenersatzverkehrs in der Nähe des Autobahnkreuzes Köln-West einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der mutmaßliche Angreifer sei in Gewahrsam gekommen und die Autobahn 1 kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt worden, teilte die Polizei in Köln mit.