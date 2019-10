Staatsschutz ermittelt in Herne : Unbekannte mähen großes Hakenkreuz in Friedhofswiese

Unbekannte mähen großes Hakenkreuz in Friedhofswiese

Staatsschutz ermittelt in Herne

Bochum Unbekannte haben ein großes Hakenkreuz in eine Wiesenfläche auf dem Südfriedhof in Herne gemäht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin hatte das verfassungsfeindliche Symbol am Montag entdeckt und die Stadtverwaltung informiert, wie die Polizei am Dienstag in Bochum mitteilte. Umgehend entfernten Friedhofsmitarbeiter das Hakenkreuz, indem sie die Wiese mähten.