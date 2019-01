Belastung geht leicht zurück: Das sind die Stickstoffdioxid-Werte in Ihrer Stadt

Das sind die Stickstoffdioxid-Werte in Ihrer Stadt

Düsseldorf Zwar geht die Stickstoffdioxidbelastung laut Umwelt Bundesamt leicht zurück, jedoch wurde der Grenzwert in etlichen Städten nicht eingehalten. Eine Übersicht der Werte in NRW finden Sie hier.

Überschreitungen traten hochgerechnet an rund 39 Prozent der verkehrsnahen Messstationen auf. Im Vergleich dazu: 2017 waren es 45 Prozent. Im Mittel ist die Belastung mit Stickstoffdioxid laut Umwelt Bundesamt (UBA) deutschlandweit mit etwa zwei Mikrogramm Minderung gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Das zeigt die vorläufige Auswertung der Messdaten der Länder.

Der Rückgang der NO 2 -Konzentrationen an verkehrsnahen Messstationen um etwa zwei Mikrogramm lässt sich laut UBA auf mehrere Faktoren zurückführen: lokale Maßnahmen wie Tempolimits oder Verkehrsbeschränkungen, regionale bzw. nationale Maßnahmen wie die Erneuerung der Fahrzeugflotte durch Umtauschprämien oder Softwareupdates sowie meteorologische Einflüsse, die die Ausbreitung von Luftschadstoffen begünstigen oder verschlechtern können. Anhand der Messdaten allein könne man jedoch keine Aussagen darüber treffen, welchen Beitrag einzelne Maßnahmen zur Minderung haben, da alle genannten Faktoren gemeinsam die Messergebnisse beeinflussen können. Dies sei nur über detaillierte Berechnungen möglich. Solche Berechnungen liegen laut UBA für einzelne Messstationen jedoch nicht vor.

Weniger Stickstoffdioxid-Belastung an vielen NRW-Straßen

In den vergangenen Tagen war eine Diskussion über die Gesundheitsgefahr durch Stickstoffdioxid entbrannt. Mehr als 100 deutsche Lungenfachärzte haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Positionspapier unterzeichnet. Darin zweifeln sie die Gesundheitsgefahr durch Stickstoffdioxid an und fordern eine Überprüfung der Grenzwerte. Das Helmholtz-Institut hingegen sieht erhebliche Gesundheitsgefahren durch NO2 auch schon in niedrigen Konzentrationen - wie etwa dem Grenzwert für NO2 von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel, der derzeit gültig ist.