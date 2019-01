Fahrendes Feuchtbiotop aus Dortmund: Die Geschichte hinter dem Moos-Mobil

Dortmund „Den Wagen kenn’ ich doch“, denkt sich der Autor – und erinnert sich an seinen Besitzer. Oder: Wie ich meinem Nachbarn 2005 dazu riet, endlich seinen Sierra zu waschen…

Wir erinnern uns: Am Montag ziehen Dortmunder Polizisten einen grauen Ford Sierra in fragwürdigem Zustand aus dem Verkehr. In der Frontscheibe findet sich ein Riss, am Blinker fehlt die Abdeckung – und ein Kennzeichen ist lose. Die Bremsen? Marode. Dazu finden sich Schäden am Motor. Und um die Sache noch zu toppen, quillt Moos aus den Türgummis und dem Kofferraum. So fährt der 63-jährige Besitzer umher, bis die Polizei dem Spuk ein Ende macht. Ich kenne das Unikum. Es gehört meinem ehemaligen Nachbarn.