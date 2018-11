Diesel-Fahrverbote: NRW-Landesumweltamt weist Zweifel an Messstationen zurück

Essen Der Tüv Rheinland prüft, ob die Stickstoffdioxid-Messstellen in NRW an den korrekten Orten stehen. Kritiker der Diesel-Urteile haben daran Zweifel. Das Landesumweltamt sieht dafür keinen Grund.

Die Ergebnisse für die übrigen Messstationen erwartet das Landesamt in den kommenden Tagen. Anlass für die Untersuchung sei die vielfach geäußerte Kritik, dass die Messstellen nicht an den richtigen Stellen stünden, so die Sprecherin weiter. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Die Kritiker hatten bemängelt, dass die Messpunkte zu nah an den Straßen lägen.