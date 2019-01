Vorfall in Kamen: Autofahrer fährt Mann über Fuß und geht zu „dringendem Termin“

Vorfall in Kamen

Kamen Beim Einparken an einem Ärztehaus soll ein Autofahrer im westfälischen Kamen einem Fußgänger über den Fuß gefahren und dann einfach ins Wartezimmer spaziert sein.

Sein dringender Arzttermin habe Vorrang, daher habe er sich von dem Unfallort entfernt, begründete der 64-Jährige laut Polizei sein Verhalten am Mittwoch. Die herbeigerufenen Beamten trafen ihn in einer Arztpraxis an. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.