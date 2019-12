Einsatz in Bonner Innenstadt : Polizei durchsucht Wohnung von Blaulicht-Youtuber

Einsatz in Bonner Innenstadt

Der Polizeieinsatz an der Wohnung eines Youtubers in Bonn. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Polizei hat am Mittwochmorgen die Wohnung eines 31-Jährigen in Bonn durchsucht. Der Mann soll gegen das Telekommunikationsgesetz verstoßen haben und Videos von Blaulicht-Einsätzen veröffentlicht haben.

Die Polizei ist am Mittwochmorgen zu einem Haus am Bertha-von-Suttner-Platz in der Bonner Innenstadt ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen richtet sich die Razzia gegen einen 31-Jährigen, der Polizei- und Feuerwehreinsätze filmt und die Filme anschließend auf Youtube veröffentlicht. Das berichtet der „Bonner General-Anzeiger“.