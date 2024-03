Zwischen 17 und 19 Jahre alt Tatverdächtige nach Messerattacke auf 18-Jährigen in Bonn ermittelt

Der 18-Jährige war am 20. März an einem Treppenabgang in der Bonner Innenstadt von mehreren Personen zunächst mit Schlagstöcken, dann von einem Angreifer mit einem Messer attackiert worden. Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer seien davongelaufen.