Auch Tochter und Mutter verletzt 44-Jähriger sitzt nach Messerattacke gegen Ehefrau in U-Haft

Nach einer Messerattacke auf seine Ehefrau und seine Tochter in Bonn ist gegen einen 44 Jahre alten Mann ein Haftbefehl erlassen worden. Die 48 Jahre alte Ehefrau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, aber inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei in Bonn am Mittwoch mit.