Drei Todesfälle : Aachener Polizei warnt vor „Legal Highs“

Aachen Die Polizei Aachen warnt vor der Einnahme psychoaktiver Designerdrogen, sogenannter Legal Highs. Es ist wahrscheinlich, dass aktuell drei Menschen nach der Einnahme der Drogen gestorben sind.

Die Polizei hat Ende November in einer Wohnung in Eschweiler ein Drogenlager entdeckt. Der Einsatz galt einem 35-Jährigen, der laut Zeugenaussagen an der Außenseite eines Balkons hing und um Hilfe rief, wie die Beamten mitteilten. Nachdem der Mann gerettet werden konnte, stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung zu einem Streit mit seinem Schwager gekommen sein soll. Beide Männer waren nach eigenen Angaben erst kürzlich aus Spanien nach Deutschland gekommen, um Urlaub zu machen.