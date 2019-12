Fälschungssichere Schulnachweise : So will NRW gegen Kindergeldbetrug vorgehen

So will NRW gegen Kindergeldbetrug vorgehen

Düsseldorf Die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach verschärft den Kampf gegen Kindergeldbetrug. Dazu soll in einigen Städten ein Modellprojekt aufgelegt werden – mit fälschungssicheren Schulbescheinigungen für Kinder. Wir erklären, was dahinter steckt.

Demnach sollen die Schulbescheinigung künftig fälschungssichere Merkmale wie zum Beispiel einen Silberstreifen erhalten, den es auch in Passdokumenten und Geldscheinen gibt. Dadurch soll unter anderem einfaches Kopieren der Bescheinigungen verhindert werden. Für den Bezug von Kindergeld sind Schulbescheinigungen wichtig - natürlich nur für Kinder im schulpflichtigen Alter. Kindergeld wird in Deutschland mindestens bis zum 18. Lebensjahr gezahlt – rund 200 Euro im Monat.

Doch gerade Familien aus Südosteuropa beziehen in NRW häufig zu unrecht Kindergeld. Unsere Redaktion hatte erst am Montag einen massenhaften Fall von Kindergeldbetrug in Krefeld öffentlich gemacht. Demnach wurde für rund 90 Kinder aus Südosteuropa zu Unrecht Kindergeld gezahlt – und das möglicherweise jahrelang. Aufgefallen war der Betrug durch den Datenabgleich städtischer Ämter und einer Kontrolle in den Wohnungen, wo die Kinder gemeldet waren. Dort stellte sich dann heraus, dass diese dort gar nicht wohnten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte an, am Mittwoch weitere Einzelheiten zu dem Fall bekannt zu geben.