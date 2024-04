Rattenbefall in Vonovia-Haus in Bonn-Beuel „Ich bin traumatisiert, ich möchte hier weg“

Lauer hat auch den Bonner Mieterbund um Hilfe gebeten. Nach Beratung durch den Mieterbund Bonn habe Lauer die Mietzahlung um zehn Prozent gemindert, um den Druck auf den Vermieter zu erhöhen. Der Vorsitzende des Mieterbundes Bonn, Peter Kox, rät, eine solche Maßnahme nur nach professioneller Beratung durchzuführen. Ein Rattenbefall am Haus komme in Großstädten wie Bonn immer mal wieder vor, berichtet Kox. Größere Wohnsiedlungen seien besonders häufig betroffen. In alten Häusern, in denen Rohrleitungen oder Hausanschlüsse defekt und Kanäle nicht dicht seien, sei die Gefahr besonders hoch, so Kox. Er empfiehlt, bauliche Mängel sofort dem Vermieter anzuzeigen. Es liege in der Verantwortung der Vermieter, diese Mängel umgehend zu beseitigen. Aber auch hygienische Umstände wie die falsche Befüllung von Mülltonnen oder Unrat neben den Mülltonnen ziehe Ratten an. Wie Lauer berichtet, sei die richtige Entsorgung von Müll in ihrem Mehrfamilienhaus ein Problem. Lauer und Klein fordern daher verschließbare Mülltonnen von der Vonovia.