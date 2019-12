Fahrgäste stoppten führerlose Straßenbahn in Bonn : Aufsichtsbehörde leitet nach Geisterfahrt Ermittlungen ein

Bonn Nach der Geisterfahrt der Linie 66 in Bonn hat die zuständige Aufsichtsbehörde am Montag ein Verfahren eingeleitet. Die Bahn wurde beschlagnahmt und wird nun untersucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Baumann

Ein Fachmann der Bezirksregierung Düsseldorf, die als Technische Aufsichtsbehörde (TAB) für alle Straßenbahn- und Obusbetriebe in ganz NRW verantwortlich ist, ist am Montag in Bonn eingetroffen, um die beschlagnahmte Bahn zu untersuchen.

In der Nacht zum Sonntag war der Fahrer in der Linie 66 bewusstlos geworden, so dass die Bahn zwischen Siegburg und Bonn führerlos acht Haltestellen passierte, ohne anzuhalten. Passagiere brachen die Fahrerkabine auf und stoppten die Bahn. Es gab – fast schon ein Wunder - keine Verletzten.

Die Bezirksregierung Düsseldorf äußerte sich am Montag nur zurückhaltend. „Wir wollen uns ein Bild vor Ort machen“, erklärte Sprecherin Dagmar Groß lediglich. „Wir wollen der Staatsanwaltschaft Bonn nicht vorgreifen.“ Staatsanwaltschaft und Polizei haben Ermittlungen eingeleitet, die beschlagnahmte Bahn steht jetzt in einem Betriebshof in Bonn-Dransdorf.

Dem 47-jährigen Fahrer, der zwischenzeitlich im Krankenhaus war, geht es nach Angaben der Stadtwerke Bonn (SWB) inzwischen besser. Er habe das Angebot für eine psychologische Erstbetreuung angenommen, so SWB-Sprecherin Veronika John.

Aus dem Aufsichtsrat des SWB-Verkehrsbetriebs kommt harsche Kritik am Unternehmen. „Es kann nicht hingenommen werden, dass bei Stadtbahnen - anders als im Eisenbahnverkehr - die Betätigung der Notbremse lediglich zum Alarmieren des Fahrers führt, aber nicht zum Abbremsen der Bahn“, betonte Verkehrsexperte Rolf Beu (Grüne).

Die Stadtwerke hatten erklärt, dass die Notbremsen in ihren Stadtbahnen nicht automatisch die Fahrzeuge stoppen, sondern lediglich ein Signal an den Fahrer senden, der erst nach Rücksprache mit den Passagieren die Bahn anhält. Die SWB begründete das mit Sicherheitsaspekten – so solle zum Beispiel verhindert werden, dass eine brennende Bahn in einem Tunnel gestoppt werde. Sonntagnacht war der Fahrer allerdings ohnmächtig und konnte nicht reagieren. „Der Vorfall wirft viele Fragen auf“, sagte auch Gabi Mayer, die für die SPD im SWB-Aufsichtsrat sitzt. „Wie kann es sein, dass die Notbremse nicht notbremst? Ich glaube, da wird man zu einer anderen Lösung kommen müssen.“ Die Geisterfahrt der Linie 66 sei eine „Katastrophe für die Stadtwerke“.