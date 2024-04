12. April 1999 25 Jahre Schwebebahn-Unglück in Wuppertal – als der Mythos zerschellte

Vor 25 Jahren erlebten die Wuppertaler die bislang schwärzeste Stunde ihrer berühmten und beliebten Schwebebahn: fünf Menschen starben, 47 wurden verletzt, als der Frühzug am Morgen des 12.April 1999 entgleiste und acht Meter tief in die Wupper stürzte. Die erste Bahn des Tages war gegen eine 100 Kilogramm schwere Eisenkralle geprallt, die bei Bauarbeiten am Gleis vergessen worden war.