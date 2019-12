Mehrere Festnahmen : Linke Aktivisten blockieren Einkaufszentrum in Bochum

Bochum Gegen Kapitalismus, für die Verkehrswende - am Montagmorgen haben linke Aktivisten die Zufahrt zum „Ruhr Park“ blockiert. Noch immer ist die Polizei vor Ort, um die Aktion zu beenden.

Die Aktivisten begannen die Blockade am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr. Laut Polizei soll es sich um 15 Personen handeln. Einige von ihnen blockierten die Zufahrt zum „Ruhr Park“ in Bochum, einem großen Einkaufszentrum, mit Sofas und Sesseln. Andere ketteten sich an mit Beton gefüllten Plastikwannen („Lock-on“). Zwei Beteiligte kletterten auf den Torbogen am Eingang und brachten ein Transparent an mit der Aufschrift: „Zusammen kämpfen ist doch klar. Alle Jahre wieder: Widerstand.“ Auch das Wort „Antifa“ war zu lesen.