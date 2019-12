Kostenpflichtiger Inhalt: Junge Frau aus Meerbusch : „Wer einsam ist, darf Weihnachten mit uns feiern“

Melanie Maier zündet die Kerzen am festlich gedeckten Tisch an. Foto: Anne Orthen (ort)

Meerbusch/Düsseldorf Damit einsame Menschen Weihnachten in Gesellschaft verbringen können, bieten Melanie Maier an Heiligabend Plätze in ihrem Zuhause an. Auf das Angebote meldeten sich vor allem Frauen und jüngere Menschen.