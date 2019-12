Notbremsen funktionierten nicht : Straßenbahnfahrer in Bonn bewusstlos - Fahrgäste müssen Straßenbahn stoppen

Bonn Als eine Straßenbahn in Bonn ohne zu bremsen durch mehrere Haltestellen rauschte, wurden die Fahrgäste stutzig. Bald stellte sich heraus: der Fahrer der Straßenbahn war nicht mehr ansprechbar.

Dass man sich diese Frage jemals wirklich stellen muss, erwartet wohl kein Fahrgast der öffentlichen Verkehrsmittel: Was ist zu tun, wenn der Zugführer bewusstlos wird? In Bonn ist in der Nacht zu Sonntag jedoch genau das passiert.

Gegen 0.40 Uhr gingen bei der Leitstelle der Bonner Polizei gleich mehrere aufgeregte Anrufe ein. Alle Anrufer saßen in der Straßenbahn der Linie 66. Die müsste eigentlich an der Haltestelle Sankt Augustin-Mülldorf halten, fuhr jedoch ohne zu bremsen durch. Anschließend passierte sie noch mehrere andere Haltestellen ohne zu stoppen. Die Fahrgäste gerieten in Panik und versuchten die Straßenbahn mit der Notbremse zu stoppen - die reagierte jedoch nicht.

Daraufhin verständigten sie die Polizei und erklärten, dass sie in einem Zug saßen, der nicht zu stoppen sei. Außerdem scheine der Fahrer des Zuges nicht ansprechbar zu sein, das geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Eine Zeugin hielt während der Fahrt durchgehend Kontakt zu einem Beamten der Einsatzleitstelle und schilderte die aktuelle Situation. Nach Rücksprache mit den Bonner Stadtwerke erklärte ein Polizeibeamter den Fahrgästen, was zu tun sei: Gewaltsam verschafften sich die Fahrgäste Zutritt zur Fahrerkabine. Tatsächlich war der Fahrer auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht ansprechbar. Dann brachten die Fahrgäste die Straßenbahn nach Anleitung der Dienststelle selbst zum Stehen. Die Bahn stoppte letztlich an der Haltestelle Adelheidistraße. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Das zuständige Verkehrskommissariat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

(ham)