Bahnhof Kaldenkirchen Neue Zugverbindung Amsterdam – Nettetal – Basel

Koffer packen, ab zum Bahnhof nach Kaldenkirchen, einsteigen in den Zug in die Schweiz. Abfahrt 10.01 Uhr nach Bad Basel, geplante Ankunft: 17.52 Uhr. Schon für den nächsten Tag könnte eine Rückreise gebucht werden. 9.41 Uhr ab Basel, 18.38 Uhr Ankunft in Kaldenkirchen. Der Zug soll übrigens um 21.13 in Amsterdam seine Fahrt beenden. Wird der Kaldenkirchener Bahnhof also an europäische Metropolen angeschlossen? Ohne Umstieg?