Keine Verletzten in Bochum: Mutmaßlicher Geiselnehmer ist ehemaliger Polizist

Keine Verletzten in Bochum

Bochum In einer Tankstelle im Bochumer Stadtteil Langendreer soll ein Mann eine Frau stundenlang als Geisel genommen haben. Die Polizei konnte ihn gegen Mittag zur Aufgabe überreden.

Die Geiselnahme in einer Tankstelle in Bochum ist beendet, wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion am Montagvormittag sagte. Sowohl der mutmaßliche Geiselnehmer als auch die Angestellte der Tankstelle sind demnach unverletzt.