Opfer war in Bochum erstickt : Angeklagter schweigt beim zweiten Prozess um Mord an Rentner

Bochum Ein 68-jähriger Mann aus Bochum wird in seiner Wohnung überfallen und ermordet. Zwei der Täter sind bereits verurteilt worden. Jetzt steht ein dritter Mann vor Gericht.

Rund drei Jahre nach einem Raubmord in Bochum muss sich ein weiterer mutmaßlicher Täter seit Montag vor Gericht verantworten. Der 36-Jährige war in einem polnischen Gefängnis aufgespürt und im vergangenen Jahr nach Deutschland ausgeliefert worden. Ihm wird vorgeworfen, am 4. Februar 2019 einen Rentner in dessen Haus überfallen, mit einem Brecheisen niedergeschlagen und umgebracht zu haben. Dem Opfer war der Kopf mit Panzerklebeband umwickelt worden. Der 68-Jährige war erstickt. Zum Prozessauftakt am Bochumer Landgericht hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen.