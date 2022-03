Becherwurf und Spielabbruch : Anklage gegen Bochumer Tatverdächtigen nach Gladbach-Spiel erhoben

Bochum Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach vor zwei Wochen musste abgebrochen werden, nachdem ein Linienrichter durch einen Becherwurf am Kopf getroffen wurde. Nun wurde Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Tatverdächtigen erhoben.

Knapp zwei Wochen nach dem folgenschweren Becherwurf eines Fußball-Fans beim Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ist ein Tatverdächtiger identifiziert worden. Wie die Bochumer Polizei und der Fußball-Bundesligist am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wurde am 30. März gegen einen 38 Jahre alten Bochumer Anklage von der Staatsanwaltschaft Bochum wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.

In der zweiten Halbzeit der Partie am 18. März war Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher in der 62. Spielminute beim Spielstand von 2:0 für Gladbach am Kopf getroffen worden. Das Spiel war deshalb abgebrochen und wenige Tage später vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit 2:0 für Mönchengladbach gewertet worden. Bei Gittelmann waren im Anschluss eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert wurden.