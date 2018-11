Fassungslosigkeit in Erkelenz-Kückhoven : Pilot stirbt nach Zusammenstoß von zwei Ultraleichtflugzeugen

Zwei Ultraleichtflugzeuge stoßen in Erkelenz zusammen - ein Pilot stirbt

Kückhoven Zwei Ultraleichtflugzeuge sind am Samstag in der Nähe des Fluggeländes an der Landstraße 19 bei Erkelenz-Kückhoven in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Dabei kam nach Polizeiangaben der Pilot einer Maschine ums Leben.

Der Pilot der zweiten Maschine wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei weiter mit.

Fassungslosigkeit herrscht am späten Samstagnachmittag (17. November) auf dem Gelände der Ultraleichtflug-Gemeinschaft Erkelenz e.V. an der Landstraße 19 bei Erkelenz-Kückhoven. Von den Vereinsräumen aus sind die Blaulichter der zahlreichen Feuerwehrautos, Polizei- und Rettungsfahrzeuge am Horizont zu erkennen. Über der Unglücksstelle, die mitten im Feld liegt, kreisen mehrere Hubschrauber. Wenige Hundert Meter vom Flugfeld an der L19 bei Erkelenz-Kückhoven sind am Samstagnachmittag zwei Ultraleichtflugzeuge in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. „So etwas Schreckliches ist hier noch nie passiert“, sagt ein Vereinsmitglied bestürzt.

Die Ursache für das Unglück, bei dem ein Mensch ums Leben kam und ein weiterer schwer verletzt wurde, ist noch völlig unklar. Die Wetterbedingungen waren zum Zeitpunkt des Unglücks fürs Fliegen nahezu optimal, es gab kaum Wind und kaum Wolken am Himmel. Ob die tief stehende Herbstsonne zum Unglückszeitpunkt womöglich eine Rolle spielte, weiß noch niemand.

Mitarbeiter der Kriminalpolizei nahmen am Unglücksort und auf dem Gelände der Ultraleichtflug-Gemeinschaft Erkelenz e.V. ihre Ermittlungen auf. Sie wollen klären, warum es zu dem Unglück kam. Polizisten sperren den Ort des Absturzes weiträumig ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmern sich um ausgelaufene Flüssigkeiten. Es ist zu erkennen, dass der Fallschirm einer Maschine geöffnet wurde, bevor sie auf den Acker aufschlug. Bei diesem Flugzeug handelt es sich um eine Maschine des Typs „Remos“, einem zweisitzigen Ultraleichtflugzeug. Die zweite Maschine soll nach der Kollision in der Luft in Flammen aufgegangen sein, heißt es.