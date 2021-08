Am kommenden Wochenende : Hochzeiten in NRW auch bei Corona-Inzidenzstufe 2 möglich

Hochzeiten am kommenden Wochenende können abstimmen – was danach gilt, wird aktuell noch ausgearbeitet. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat klargestellt, dass Hochzeiten am kommenden Wochenende möglich sind – trotz Inzidenzstufe 2. Dabei gehe es auch um die „besondere Bedeutung“ der Feier für die Beteiligten.

Hochzeiten und ähnlich langfristig geplante Feiern sind nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums auch bei einer Inzidenzstufe 2 am kommenden Wochenende mit Schutzvorkehrungen möglich. Die Kreise und kreisfreien Städte seien darauf hingewiesen worden, dass auch in Inzidenzstufe 2 Hochzeiten und ähnliche langfristig geplante Feiern durch eine Ausnahme nach Paragraf 21 Absatz 3 der Corona-Schutzverordnung ermöglicht werden könnten, ohne dass bei diesen auf Musik und Tanz verzichtet werden müsse, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit.