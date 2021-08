Neues Zuhause für Reiterstaffel der NRW-Polizei : Reitplatz statt sumpfige Teichanlage

Die Reiterstaffel der NRW-Polizei sicherte zuletzt den Landtag vor Umweltaktivisten. NRW-Innenminister Herbet Reul (CDU) sprach mit den Polizisten und Polizistinnen. Foto: dpa/David Young

Bochum Die Landesreiterstaffel der NRW-Polizei hat ein neues Zuhause. Die Pferde sind nun in einer modernen Anlage in Bochum stationiert. An den vorherigen Standorten hatte es massive Kritik gegeben.

Jasmin Hammes hat normalerweise vier bis fünf Einsätze pro Woche mit ihrem Pferd Colorado. Dazu gehören Fußballspiele und Demonstrationen. „Colorado geht mit mir auf Streife“, sagt sie. Doch während der Pandemie haben Hammes und Colorado deutlich weniger zu tun; viele Einsätze fallen pandemiebedingt weg. Daher steht vermehrt Training auf dem Programm. „Wir sorgen aber auch für seelische Entspannung für das Pferd“, sagt Hammes von der Polizeireiterstaffel.

Seit Mittwoch haben Colorado und die anderen 31 Pferde der NRW-Polizei ein neues Zuhause; der neue Standort der Landesreiterstaffel ist in Bochum. Auf 36.000 Quadratmetern wurden ein neues Dienstgebäude, Ställe, Reithallen, eine Führanlage, Außenreitplätze und Weideflächen gebaut. „Ein echtes Großprojekt, das hier in weniger als zwei Jahren entstanden ist“, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Zuvor war die Reiterstaffel an zwei Standorten in Willich und Dortmund stationiert.

Vorangegangen sind dem Standortwechsel lange Diskussionen und teils heftige Kritik an der früheren Unterbringung der Pferde. Zwei Standorte seien wenig vorteilhaft gewesen, räumt Reul ein. „Die Unterbringung der Pferde war nicht mehr super, die war nicht mehr modern, die war nicht mehr in allen Bereichen das, was wir brauchen“, so der Innenminister. Das sieht auch Michael Bauermann, leitender Polizeidirektor in Bochum, so. Er hat bei einem Besuch des ehemaligen Standortes in Dortmund unhaltbare Zustände gesehen. „Ich sah dort Entenpopulationen, die sich auf den Reitanlagen und dem Sandplatz nach einem Regenschauer bereitgemacht hatten. Das Ganze glich einer sumpfigen Teichanlage; die Enten fühlten sich wohl, die Pferde nicht“, so Bauermann. Und in die Stallungen habe es reingeregnet. „Da standen Eimer herum, in die das Regenwasser tropfte“. Unter diesen damaligen Bedingungen seien auch Erkrankungen der Tiere zu befürchten gewesen. „Das wurde Mensch und Tier in keinster Weise gerecht“, sagt Bauermann. Am neuen Standort in Bochum sei nun alles anders. „Ich wär‘ hier gerne Pferd. Das ist wirklich eine tolle Anlage“, so Bauermann. Und Reul ergänzt: „Hier findet man alles, was ein Pferdeherz begehrt.“

Die Landesreiterstaffel ist fest in Frauenhand; 33 der 39 Reiterpolizisten sind weiblich. Sie seien unerlässlich für die Polizei, sagt Reul. „Die Sicherheit von NRW liegt auch auf dem Rücken unserer Polizeipferde“, so der Innenminister. „Wie unerlässlich eine Landesreiterstaffel ist, das sehen wir immer wieder; zuletzt auch am Landtag in Düsseldorf, wo ja nun seit ein paar Wochen wieder Polizeipferde eingesetzt werden“, so Reul. Darüber hinaus unterstützt die Landesreiterstaffel die Kreispolizeibehörden durch Präsenzstreifen sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum. Haupteinsatzgebiet sind aber die Großsstädte im Rheinland und Ruhrgebiet.

Wegen ihrer Wendigkeit, Schnelligkeit und Größe sind die Pferde laut Innenministerium effektiv, wenn zum Beispiel rivalisierende Gruppen getrennt oder begleitet werden müssen bei Fußballspielen und Demonstrationen. Bei vielen Einsatzlagen sei das Pferd klar im Vorteil. So könnten die Reiter schnell einen Überblick über die Lage bekommen, so Reul.

Solche Einsätze sind für Mensch und Tier nicht ungefährlich; wegen der exponierten Stellung bieten Pferd und Reiter auch eine Angriffsfläche. „Es kann dabei durchaus mal vorkommen, dass eine Glasflasche fliegt“, sagt Polizeireiterin Hemmes. Damit Pferd und Polizist im Einsatz harmonieren und sich vertrauen können, gibt es klare Zuteilungen. Die Pferde (alle zwischen neun und 16 Jahre alt) haben feste Stammreiter. Die Dienstpferde (nur Wallache) brauchen laut Polizei ein Mindest-Stockmaß von 1,68 Meter. Bevor sie zum Einsatz kommen, werden sie intensiv auf die Erfordernisse vorbereitet. Wichtig ist: Die Tiere müssen extrem nervenstark sein.

Wenn Hammes Dienst hat, sieht sie ihr Pferd. Wenn sie nicht da ist, kümmert sich professionelles Personal um Colorado. Zur Reiterstaffel der Polizei ist sie durch einen Nachbarn gekommen, der früher bei der Reiterstaffel gewesen ist. „Da habe ich das ein bisschen mitbekommen“, sagt sie. „Und als Pferdeliebhaberin tendiert man dann dazu, sich das mal anzugucken.“

(csh)