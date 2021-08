Vakzine und Allergien : „Allergiker können sich unbesorgt impfen lassen“

Düsseldorf Viele Menschen mit Allergien haben Angst vor der Covid-Impfung. Weltweite Daten zeigen aber, dass schwere Reaktionen extrem selten auftreten. Die meisten Patienten seien zu Unrecht beunruhigt, sagen Allergologen, und plädieren in jedem Fall für eine Impfung.

Ermutigende Nachrichten in dieser Hinsicht kommen auch aus den USA. Mediziner aus fünf Kliniken, unter anderem dem Massachusetts General Hospital in Boston, haben bei Menschen, die auf die erste Impfung allergisch reagiert haben, die Sicherheit der zweiten Impfung getestet. Untersucht wurden 189 Frauen und Männer, das Durchschnittsalter lag bei 49 Jahren. Bei allen von ihnen hatte die erste Impfung unterschiedliche Symptome ausgelöst, von Schwindelgefühlen über Nesselfieber bis zu Kurzatmigkeit. 32 von ihnen wiesen Merkmale einer Anaphylaxie auf, also einer schweren, unbehandelt potenziell tödlichen allergischen Reaktion. Insgesamt 159 Personen ließen sich ein zweites Mal impfen, davon 19, die eine Anaphylaxie aufgewiesen hatten. Das Ergebnis: Nur bei 20 Prozent der Probanden kam es zu einer leichten, gut behandelbaren allergischen Reaktion; insgesamt wurde die zweite Impfdosis damit problemlos toleriert.