Heiraten in Meerbusch : Die richtigen Worte für die Hochzeit

Heiraten in Meerbusch

Osterath Wolfgang Eirmbter ist als Trauredner bei freien Zeremonien. Je nach Wunsch fällt die Rede eher seriös oder locker und humorvoll aus.

Möchtest du deinen Partner für alle Tage lieben, achten und ehren? Ihm die Treue halten in guten und in schlechten Zeiten und mit ihm den Rest deines Lebens verbringen? – Das „Ja“ auf diese Fragen ist der romantische Höhepunkt jeder Hochzeit. Wenn sich das Brautpaar ewige Liebe schwört und gegenseitig die Ringe ansteckt, kullern bei vielen vor Rührung die Tränen. Damit es in dieser Situation auch wirklich zu großen emotionalen Momenten kommt, ist die entsprechende Wortwahl entscheidend. „Ich trage eine große Verantwortung, dass die Trauung ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten wird“, weiß Wolfgang Eirmbter, der seit zweieinhalb Jahren als Trauredner für freie Zeremonien tätig ist.