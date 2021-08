Kollision mit Auto : Motorrad-Polizist bei Unfall in Mülheim schwer verletzt

Motorrad-Polizist bei Unfall in Mülheim schwer verletzt

Mülheim Ein 53 Jaher alter Polizist ist am Donnerstag schwer verletzt worden. Er war mit seinem Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer hatte die Spur des Polizisten bei einem Wendemanöver gekreuzt.

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Donnerstag in Mülheim ein 53 Jahre alter Motorrad-Polizist schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Der Unfall geschah bei einem Wendemanöver des Autofahrers. Dabei war der 24-Jährige auf die Busspur geraten, wo der Polizist geradeaus fahren wollte.