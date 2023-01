Bei Alsdorf Autofahrerin verunglückt auf der A44 — schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist auf der A44 nahe Alsdorf bei Aachen verunglückt und schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache hatte die Frau laut Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren und war im Grünstreifen der Autobahn gelandet. Sie wurde schwer verletzt, von Notarzt und Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und kam ins Krankenhaus. Andere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.